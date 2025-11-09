Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Нижней Салде водитель Lada Granta влетел в частный дом

09 ноября 2025 в 10:20
Водитель, наехавший на ворота дома, имел пятимесячный стаж (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижней Салде 8 ноября произошло ДТП с участием 18-летнего водителя. Как сообщает ГАИ Свердловской области, автомобиль Lada Granta наехал на ворота жилого дома.

«По факту ДТП возбуждены административные производства по статьям 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного знака) и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (отсутствие знака „Начинающий водитель“)», — сообщили в Госавтоинспекции. Уточняется, что водитель с пятимесячным стажем не справился с управлением на заснеженной дороге.

В сообщении добавили, что из-за заноса автомобиль сначала ударил опору дорожных знаков, затем сбил пешехода и врезался в ворота жилого дома. Пешеход, получивший травмы, от госпитализации отказался.

Во время проверки сотрудники ДПС установили, что водитель ранее не привлекался к административной ответственности, а результат освидетельствования на состояние опьянения оказался отрицательным. На месте происшествия сотрудники ГАИ провели необходимые мероприятия, проверка по факту ДТП продолжается.

