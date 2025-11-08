Екатеринбуржцы вступились за люксовый отель после критики известного блогера

По мнению блогера, для люксового отеля такая планировка номера, как в Hyatt, недопустима Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбуржцы активно защищают один из самых известных отелей города — Hyatt — после того, как его раскритиковал блогер и главный редактор «Antenna Daily» Станислав Смирнов. В своем посте в соцсетях Смирнов негодовал из-за планировки и дизайна номера.

«Самая дичь это, наверное, отель Hyatt Regency в Екатеринбурге. У меня здесь кровать, дизайн промолчим. А рядом с кроватью сразу умывальник, чтобы далеко не бежать. Честно говоря, в легком шоке», — сказал блогер в видео.

Пользователи интернета встали на защиту отеля: в комментариях под постом Смирнова появились десятки отзывов, в которых уральцы выразили несогласие с критикой. После этого блогер решил ответить на негатив отдельным постом.

«Ах, милые уральцы. Столь же прямолинейны, как рельсы, по которым еще в царские времена гнали обозы с рудой и ссыльными. У вас здесь удивительное свойство — сочетать обидчивость с гордостью, а хамство с гостеприимством», — написал блогер в своем в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ).