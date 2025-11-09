Логотип РИА URA.RU
«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

09 ноября 2025 в 11:07
ФК «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги со счетом 2:0. Информацию о результате матча опубликовали в пресс-службе свердловского клуба.

Голы забили Илья Ишков на 4-й минуте и Итало на 42-й минуте. После этой победы «Урал» занимает первую строчку в турнирной таблице.

Победа в матче с «СКА-Хабаровск» позволила «Уралу» укрепить свои позиции в турнирной таблице. Ранее екатеринбуржцы обыграли тульский «Арсенал» в 16-м туре со счетом 2:1. После этих успехов клуб возглавил турнирную таблицу с 39 очками, продолжив борьбу за выход в Российскую Премьер-Лигу.

