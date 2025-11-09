«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

ФК «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги со счетом 2:0. Информацию о результате матча опубликовали в пресс-службе свердловского клуба.

Голы забили Илья Ишков на 4-й минуте и Итало на 42-й минуте. После этой победы «Урал» занимает первую строчку в турнирной таблице.