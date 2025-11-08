Мужчина нуждается в медицинской помощи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области почти две недели не могут найти пропавшего пенсионера из Первоуральска. Последний раз 66-летнего Вадима Толстоброва видели 27 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

«С 27 октября 2025 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в посте отряда во «ВКонтакте».

Мужчина имеет рост 174 сантиметра, русые волосы с проседью, голубые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, серую футболку, зеленые штаны и черные туфли. Информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 8 (902) 276-15-78 (Екатерина), 8 (953) 053-04-83 (Екатерина).

