Пропавшего пенсионера две недели не могут найти в Свердловской области. Фото
Мужчина нуждается в медицинской помощи (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области почти две недели не могут найти пропавшего пенсионера из Первоуральска. Последний раз 66-летнего Вадима Толстоброва видели 27 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»
«С 27 октября 2025 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в посте отряда во «ВКонтакте».
Мужчина имеет рост 174 сантиметра, русые волосы с проседью, голубые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, серую футболку, зеленые штаны и черные туфли. Информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 8 (902) 276-15-78 (Екатерина), 8 (953) 053-04-83 (Екатерина).
Ориентировка пропавшего пенсионера
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» во «ВКонтакте»
