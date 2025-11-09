Девушка призналась, что жених ей сразу понравился Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловчанка завоевала сердце 36-летнего перуанца Ранди в шоу «Давай поженимся!». Выпуск вышел в эфир на «Первом канале».

«Ранди мне очень симпатичен. Мне кажется, визуально, мы бы были очень красивой парой. Уже хочу детей», — призналась Лидия.

Девушке 27 лет. Она работает репетитором по английскому языку. Лидия родилась в Каменске-Уральском, но позже переехала в Санкт-Петербург.

Ранди — переводчик и репетитор испанского языка. 15 лет назад он переехал из Перу в Москву. На шоу мужчина пришел в компании бывшей жены, тещи и минипига (карликовой домашней свиньи).

С экс-супругой Ранди поддерживает хорошие отношения. Он признался, что около 20% его дохода уходят на «алименты» на необычных питомцев.

Лидию этот факт не смутил. В качестве сюрприза для избранника она приготовила танец с гимнастической лентой, который очень понравился жениху и ведущим. Познакомившись с еще двумя невестами, Ранди все же отдал свое предпочтение уроженке Урала.