Происшествия

ДТП

Пенсионер снес школьника под Екатеринбургом, ребенок в тяжелом состоянии

08 ноября 2025 в 22:20
Мальчик перебегал дорогу на красный свет светофора

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском пенсионер на ГАЗ-31105 сбил 11-летнего мальчика. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу Екатеринбурга. О деталях ДТП рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Предварительно установлено, что 67-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-31105, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в telegram-канале ведомства. Инспекторы проводят проверку. 

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов и в жилых зонах. А родителей — регулярно разъяснять детям правила безопасного перехода проезжей части.

Ранее в Екатеринбурге иномарка снесла семилетнего мальчика, бежавшего на уроки. Ребенок выбежал на дорогу, несмотря на красный свет светофора. Водитель затормозить не успел. 

