Синоптик рассказал, когда ждать заметное потепление в Свердловской области

Потепление на Средний Урал принесет теплый атмосферный фронт Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области ожидается заметное потепление с новой порцией снега. Но перед этим в регионе усилятся холода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Пик похолодания придется на ночь понедельника, а уже утром 10 ноября через Средний Урал пройдет теплый атмосферный фронт с очередной порцией снега», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге в воскресенье 9 ноября ожидается до -3 градусов днем. Также в ближайшие дни прогнозируется снег с дождем.

Продолжение после рекламы