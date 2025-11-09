Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Синоптик рассказал, когда ждать заметное потепление в Свердловской области

09 ноября 2025 в 06:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Потепление на Средний Урал принесет теплый атмосферный фронт

Потепление на Средний Урал принесет теплый атмосферный фронт

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области ожидается заметное потепление с новой порцией снега. Но перед этим в регионе усилятся холода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Пик похолодания придется на ночь понедельника, а уже утром 10 ноября через Средний Урал пройдет теплый атмосферный фронт с очередной порцией снега», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге в воскресенье 9 ноября ожидается до -3 градусов днем. Также в ближайшие дни прогнозируется снег с дождем.

Продолжение после рекламы

Пик потепления, по данным Gismeteo, ожидается 15 ноября. В этот день дневная температура поднимется до +8 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал