Стоимость аренды жилья упала в Екатеринбурге
Стоимость аренды снизилась на 12%
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге в октябре 2025 года снизилась стоимость аренды жилья по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики. Наиболее существенное падение цен также зафиксировано в в Москве, Краснодаре, Брянске и Сочи.
«По данным „Авито Недвижимости“, наиболее существенное падение зафиксировано в Москве — на 15%, в Краснодаре — на 14%, в Екатеринбурге и Брянске — на 12%, а в Сочи — на 11%. В группе городов снижение составило от 5 до 10%: Челябинск, Тула, Ижевск, Рязань, Владимир, Калининград, Пермь, Кемерово, Ярославль, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — передают «Известия».
Снижение цен на аренду жилья эксперты связывают с ростом количества предложений. Смещение спроса в сторону более просторного жилья изменило структуру предпочтений, и арендодатели снизили цены, чтобы успешно конкурировать на рынке. При этом спрос остается достаточно высоким: квартиросъемщиков удается найти в среднем за неделю.
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков подтвердил, что после завершения высокого сезона (август — сентябрь) темпы роста ставок и изменения экспозиции квартир замедлились. По его словам, рост ставок в период активного спроса летом составил всего 10%, что значительно меньше показателей 2023 и 2024 годов (тогда рост достигал 25–30%). За последний месяц ставки аренды снизились на 1%, особенно заметно это в Самаре, Волгограде и Екатеринбурге. Эксперты полагают, что в ноябре и декабре тренд на снижение ставок сохранится.
Ранее в Екатеринбурге в шесть раз подорожала аренда коттеджей перед Новым годом. Иногда стоимость превышает 80 тысяч рублей.
