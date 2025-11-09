В курганские школы ищут учителей на зарплату 25 тысяч рублей в месяц

В школах Курганской области ждут новых педагогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школы Курганской области требуются учителя физики, математики, иностранного языка. Им предлагают зарплату от 25-ти до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на официальном интернет-портале «Работа в России».

«В Большечаусовскую школу требуется учитель иностранного языка: зарплата от 25 806 рублей до 30 000 рублей», — указано на сайте. Примерно такие же зарплаты предлагают в школах Частоозерского округа и ряде других учебных заведений. Например, в Катайской школе №1 ждут педагога по физике на зарплату 25 806 — 26 000 рублей в месяц, отмечается на портале.