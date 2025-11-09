Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

В курганские школы ищут учителей на зарплату 25 тысяч рублей в месяц

09 ноября 2025 в 14:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В школах Курганской области ждут новых педагогов

В школах Курганской области ждут новых педагогов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школы Курганской области требуются учителя физики, математики, иностранного языка. Им предлагают зарплату от 25-ти до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на официальном интернет-портале «Работа в России».

«В Большечаусовскую школу требуется учитель иностранного языка: зарплата от 25 806 рублей до 30 000 рублей», — указано на сайте. Примерно такие же зарплаты предлагают в школах Частоозерского округа и ряде других учебных заведений. Например, в Катайской школе №1 ждут педагога по физике на зарплату 25 806 — 26 000 рублей в месяц, отмечается на портале.

Ранее сообщалось, что средняя начисленная зарплата в Курганской области достигла почти 70 тысяч рублей в месяц. Это на 18,4% превышает показатель прошлого года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Татьяна
    09 ноября 2025 15:02
    В самом Кургане зарплаты ничуть не выше.
  • Смешно
    09 ноября 2025 14:53
    Очередь большая?
Добавить комментарий
Следующий материал