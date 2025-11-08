Курганский врач рассказала, что может спровоцировать рак легкого и кто в группе риска

Заведующая поликлиникой Курганской областной больницы №2 рассказала о факторах риска рака легкого Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заведующая поликлиникой Курганской областной больницы №2 Елена Труфанова назвала курение ведущей причиной развития рака легкого, повышающей вероятность заболевания более чем в 15 раз. Она также указала внутренние и внешние факторы риска, включая наследственность, хронические болезни и воздействие вредных веществ. Об этом сообщается на странице больницы в соцсетях.

«Курение повышает риск возникновения болезни более чем в 15 раз и является причиной более двадцати двух видов злокачественных новообразований. Пациентам, прошедшим хирургическое лечение, и тем, кто никогда не сталкивался с онкологической патологией, необходимо внимательно относиться к своему здоровью. Следует выполнять рекомендации врача, не реже одного раза в год проходить рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях и не игнорировать ежегодную диспансеризацию», — сообщает заведующая поликлиникой Курганской областной больницы №2 Елена Труфанова на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Специалист выделила внутренние факторы риска — наследственность, хронические заболевания легких, а также внешние — работа с химическими веществами, дизельными выхлопами, асбестом, радоном. Она подчеркнула, что регулярное обследование и рентгенография критически важны для раннего выявления онкологии. Для снижения рисков необходимо не только отказаться от курения, но и минимизировать контакт с канцерогенами.

Продолжение после рекламы