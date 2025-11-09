Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

В Кургане продают популярную точку русского фаст-фуда

09 ноября 2025 в 11:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мобильную торговую точку, где предлагали пирожки, продают в Кургане

Мобильную торговую точку, где предлагали пирожки, продают в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Об этом говорится в объявлении.

«Продается киоск-прицеп „Беляшик“. Состояние хорошее, цена 200 тысяч рублей», отмечается в описании объекта на сайте «Циан». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.

Ранее в Кургане выставили на продажу действующее придорожное кафе за 1,5 млн рублей. Оно находится на трассе 261 километре трассы Р-254 Иртыш.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал