В Кургане продают популярную точку русского фаст-фуда
09 ноября 2025 в 11:05
Мобильную торговую точку, где предлагали пирожки, продают в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Об этом говорится в объявлении.
«Продается киоск-прицеп „Беляшик“. Состояние хорошее, цена 200 тысяч рублей», отмечается в описании объекта на сайте «Циан». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Кургане продают действующее кафе за 1,5 млн рублей
Ранее в Кургане выставили на продажу действующее придорожное кафе за 1,5 млн рублей. Оно находится на трассе 261 километре трассы Р-254 Иртыш.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (1)
- Кирилл09 ноября 2025 11:13Да беляши были большие и вкусные!
Следующий материал