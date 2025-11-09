В Кургане продают популярную точку русского фаст-фуда

Мобильную торговую точку, где предлагали пирожки, продают в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Об этом говорится в объявлении.

«Продается киоск-прицеп „Беляшик“. Состояние хорошее, цена 200 тысяч рублей», отмечается в описании объекта на сайте «Циан». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.