В Кургане 20 многодетных семей включили в программу по обеспечению жильем

09 ноября 2025 в 12:05
Многодетные семьи ждут жилье в Кургане

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Два десятка молодых многодетных семей попали в городскую программу по обеспечению жильем в Кургане. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Список молодых семей участников муниципальной программы по обеспечению жильем в 2025 году включает 20 многодетных семей», — указано в документе. Общее число нуждающихся в улучшении жилья молодых семей, включенных в программу — 126.

Эффективность за 2024 год

Фото: скрин из отчета муниципальной программы

В отчете эффективности городской программы за прошлый год отмечается, что доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет соцвыплаты достигла ноля. Оценка эффективности в баллах составила -1, написано в отчете. Процент достижения результата по многодетными семьям не указан.

