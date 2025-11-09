В Кургане 20 многодетных семей включили в программу по обеспечению жильем
Многодетные семьи ждут жилье в Кургане
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Два десятка молодых многодетных семей попали в городскую программу по обеспечению жильем в Кургане. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.
«Список молодых семей участников муниципальной программы по обеспечению жильем в 2025 году включает 20 многодетных семей», — указано в документе. Общее число нуждающихся в улучшении жилья молодых семей, включенных в программу — 126.
Эффективность за 2024 год
Фото: скрин из отчета муниципальной программы
В отчете эффективности городской программы за прошлый год отмечается, что доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет соцвыплаты достигла ноля. Оценка эффективности в баллах составила -1, написано в отчете. Процент достижения результата по многодетными семьям не указан.
