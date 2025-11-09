В Кургане 20 многодетных семей включили в программу по обеспечению жильем

Многодетные семьи ждут жилье в Кургане Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Два десятка молодых многодетных семей попали в городскую программу по обеспечению жильем в Кургане. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Список молодых семей участников муниципальной программы по обеспечению жильем в 2025 году включает 20 многодетных семей», — указано в документе. Общее число нуждающихся в улучшении жилья молодых семей, включенных в программу — 126.

Эффективность за 2024 год Фото: скрин из отчета муниципальной программы