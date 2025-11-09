В Кургане запустят автобусы по отремонтированной улице Дзержинского

Автобусное движение возобновляется на участке улицы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автобусов возобновится по улице Дзержинского в Кургане. Там завершили ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с завершением ремонта на участке дороги по ул. Дзержинского от ул. Бурова-Петрова до проспекта Машиностроителей с 10 ноября возобновлено движение автобусов маршрутов №15 и №68 через остановки „Дом Юстиции“ и „Ул. Дзержинского“, — сообщается в telegram-канале „Город Курган“.