В Кургане запустят автобусы по отремонтированной улице Дзержинского
Автобусное движение возобновляется на участке улицы в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Движение автобусов возобновится по улице Дзержинского в Кургане. Там завершили ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«В связи с завершением ремонта на участке дороги по ул. Дзержинского от ул. Бурова-Петрова до проспекта Машиностроителей с 10 ноября возобновлено движение автобусов маршрутов №15 и №68 через остановки „Дом Юстиции“ и „Ул. Дзержинского“, — сообщается в telegram-канале „Город Курган“.
Возобновление движения автобусов по улице Дзержинского в Кургане происходит на фоне других недавних изменений в работе общественного транспорта. Ранее из-за аварийных работ на улице Станционная временно корректировались маршруты пяти автобусных маршрутов — №16, 24, 63, 65 и 74.
