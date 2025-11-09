Курганцы просят отремонтировать дорогу, где недавно засыпали ямы

Дорога нуждается в ремонте в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Притобольного округа Курганской области просят отремонтировать дорогу между селами Утятское и Нагорское, где до распутицы засыпали ямы. Об этом сельчане написали в обращении.

«Проселочная дорога Нагорское — Утятское находится в ужасном состоянии. Ее требуется выровнять и выполнить отсыпку щебнем», — сообщается на портале «Обратись».

В ответе представители администрации округа написали, что в октябре на подсыпку ям на дороге ушло 10 машин щебня. Они добавили, что за последнюю неделю в связи с ухудшением погодных условий дорожное полотно было нарушено. Ситуацию пообещали исправить.

