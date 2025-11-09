Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Курганцы просят отремонтировать дорогу, где недавно засыпали ямы

09 ноября 2025 в 15:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дорога нуждается в ремонте в Курганской области

Дорога нуждается в ремонте в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Притобольного округа Курганской области просят отремонтировать дорогу между селами Утятское и Нагорское, где до распутицы засыпали ямы. Об этом сельчане написали в обращении.

«Проселочная дорога Нагорское — Утятское находится в ужасном состоянии. Ее требуется выровнять и выполнить отсыпку щебнем», — сообщается на портале «Обратись».

В ответе представители администрации округа написали, что в октябре на подсыпку ям на дороге ушло 10 машин щебня. Они добавили, что за последнюю неделю в связи с ухудшением погодных условий дорожное полотно было нарушено. Ситуацию пообещали исправить.

Продолжение после рекламы

Ранее жители Кургана обратились с жалобой на опасную дорогу между набережной и детским садом №111, где автомобили создают угрозу для пешеходов. Они просили запретить проезд машин у пешеходной зоны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал