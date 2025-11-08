Курганский ЦГМС рассказал о необычной погоде октября

В Кургане октябрь был холодным и сухим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Октябрь в Курганской области оказался прохладнее обычного, а на востоке региона — холодным со значительным недобором осадков. Средняя температура воздуха за месяц была ниже нормы на 2-4 градуса. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Октябрь в Курганской области оказался прохладным, а на крайнем востоке — холодным с недобором осадков по всей области. Первая декада октября была холоднее обычного на 1-2º. За вторую декаду месяца средняя температура воздуха оказалась ниже средних многолетних значений на 1-5º. Конец месяца был теплым с температурами +2,+4º, что выше нормы на 2-3º», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

Средняя температура воздуха за месяц составила на 2-4 градуса ниже нормы, за исключением крайнего запада области, где отклонение было близко к нулю. Осадков выпало значительно меньше нормы: в первой декаде менее одного мм, во второй — до восьми мм, в третьей — от двух до 15 мм. В целом за месяц количество осадков составило 5-20 мм, что составляет 63% от нормы. 18-19 октября на востоке и крайнем юге региона наблюдался временный снежный покров.

Продолжение после рекламы