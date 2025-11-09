Курганский губернатор Шумков предложил давать улицам имена известных полководцев

Губернатор Курганской области Шумков против сноса памятников и за единую историю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил называть улицы и площади в стране именами выдающихся полководцев, военачальников, тружеников и государственных деятелей, внесших значительный вклад в историю России. Он отметил, что это поможет восстановить историческую справедливость. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Вадим Шумков предложил называть улицы и площади в стране именами выдающихся полководцев, военачальников, тружеников и государственных деятелей, „положивших жизнь и таланты свои на алтарь Отечества своего в разные исторические периоды. Людей, каждого из которых сегодня по праву можно назвать „Имя Россия“, — сообщает пресс-служба правительства Курганской области со ссылкой на telegram-канал губернатора Вадима Шумкова.

Шумков привел пример, что в большинстве населенных пунктов есть улицы Маркса и Энгельса, несмотря на их негативное отношение к России. При этом улицы, названные в честь Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Жукова и других выдающихся деятелей, встречаются редко. Губернатор подчеркнул, что не выступает за снос памятников или переименование улиц, а считает, что историческая справедливость должна быть восстановлена естественным путем. Он также отметил, что страна едина, и история должна быть единой, без искусственного разделения.

Продолжение после рекламы

В Курганской области уже ведется работа по увековечению памяти выдающихся деятелей. Например, в Кургане появились Сталинградская площадь, сквер имени Александра Суворова, городской сад имени Александра Невского, площадь имени Георгия Жукова и памятник Филиппу Голикову.