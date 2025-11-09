Резко похолодает после снегопада в Кургане и Шадринске
Похолодает в Кургане и Шадринске к утру 10 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Кургане и Шадринске после воскресного снегопада похолодает к утру 10 ноября до -8, -9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды
«Утром в городах ожидается до -8, -9 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса. Возможен снег, ветер порывами до 10 метров в секунду», сообщается на сайте Gismeteo.
Похолодание станет временным явлением: в ближайшие 10 дней погода в Кургане и Шадринске останется переменчивой, а к следующей субботе возможно повышение температуры до +6 градусов. Ранее первый снежный покров в Кургане продержался пять суток, его максимальная высота 6 ноября составила 6 сантиметров. Постоянный снежный покров в городе обычно устанавливается 8–9 ноября, но при более высокой температуре воздуха — позже.
