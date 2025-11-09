Резко похолодает после снегопада в Кургане и Шадринске

Похолодает в Кургане и Шадринске к утру 10 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане и Шадринске после воскресного снегопада похолодает к утру 10 ноября до -8, -9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды

«Утром в городах ожидается до -8, -9 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса. Возможен снег, ветер порывами до 10 метров в секунду», сообщается на сайте Gismeteo.