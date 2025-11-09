Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Резко похолодает после снегопада в Кургане и Шадринске

09 ноября 2025 в 13:37
В Кургане и Шадринске после воскресного снегопада похолодает к утру 10 ноября до -8, -9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды

«Утром в городах ожидается до -8, -9 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса. Возможен снег, ветер порывами до 10 метров в секунду», сообщается на сайте Gismeteo.

Похолодание станет временным явлением: в ближайшие 10 дней погода в Кургане и Шадринске останется переменчивой, а к следующей субботе возможно повышение температуры до +6 градусов. Ранее первый снежный покров в Кургане продержался пять суток, его максимальная высота 6 ноября составила 6 сантиметров. Постоянный снежный покров в городе обычно устанавливается 8–9 ноября, но при более высокой температуре воздуха — позже.

