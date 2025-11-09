В Курганской области водители часто гибнут на трассах при обгонах грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за десять месяцев 2025 года в авариях погибли 90 человек, сообщает сайт статистикии ЕМИСС. Большое количество смертельных аварий происходит на федеральных и региональных трассах. Чаще всего, причинами таких ДТП становятся превышение скорости и выезд на встречную полосу. Госавтоинспекция региона на постоянной основе предупреждает водителей о недопустимости подобных действий, публикуя видео с мест смертельных ДТП. URA.RU собрало подборку таких видео за последние полгода, чтобы напомнить о необратимости подобных нарушений дорожных правил.

Влетел под фуру и ДТП с пожарной машиной

В Щучанском округе 16 июня произошла авария с участием фуры. На 242-м километре автодороги «Иртыш», в пределах Кетовского муниципального округа, произошла авария, в которой погиб человек. Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze, 1994 года рождения, двигался из Кургана в сторону Челябинска. Он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди ехавшим Dongfeng с полуприцепом Serin. За рулем грузового автомобиля был водитель 1977 года рождения. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой.

В центре Кургана 5 июля смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель. 50-летний мужчина при повороте налево с улицы Гоголя на Володарского не уступил дорогу специализированному транспорту с проблесковыми маяками. В результате аварии погибла пассажирка легковушки, женщина 1950 года рождения. Медицинское освидетельствование установило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,662 мг/л.

Смертельные ДТП с женщинами за рулем

В Макушинском округе два человека погибли 11 августа. Женщина-водитель на кроссовере KIAвыехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvoю Сама водитель и ее пассажир погибли на месте аварии.

В Шадринском округе 27 августа в результате столкновения транспортных средств также погибла женщина-водитель. Авария произошла утром на 195-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, могла уснуть за рулем. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем «КамАЗ». От полученных травм водитель скончалась на месте. Пострадала и пассажир легковушки — женщина 1979 года рождения, которую с травмами госпитализировали.

На федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим» 7 сентября, в результате столкновения автомобиля Chevrolet Aveo с большегрузным Volvo, погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир. Авария случилась на территории Макушинского округа. Женщина-водитель выехала на встречную полосу и допустила столкновение с большегрузным автомобилем.

ДТП с автобусом и авария на снежной трассе

Водитель 1961 года рождения на автомобиле УАЗ 17 сентября двигался со стороны города Кургана в направлении Омска. На 330-м километре автодороги «Иртыш», совершая маневр «поворот налево» в сторону села Камышное, мужчина не убедился в безопасности и столкнулся с двигавшейся навстречу Lada Priora, за рулем которой находился водитель 1990 года рождения.

В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров «Лады» получили телесные повреждения. Среди пострадавших — подросток 2015 года рождения. На следующий день водитель автомобиля Lada, получивший тяжёлые травмы в ДТП на территории Лебяжьевского округа, скончался в медицинском учреждении.

В Щучанском округе на трассе «Иртыш» 23 сентября погиб водитель Lexus. Водитель грузовика Sitrak при обгоне других фур и самосвалов выехал на встречную полосу и смял седан. Управлявший седаном водитель пытался уйти от столкновения, но не смог.

В Лебяжьевском округе в ДТП с рейсовым автобусом 3 ноября погиб водитель Lada Granta. После сильного столкновения с легковушкой на дороге Лебяжье — Лопатки водитель автобуса и два пассажира попали в больницу.

В Кетовском округе 5 ноября в тройном ДТП погиб водитель Lada Granta. На трассе Екатеринбург — Курган машина погибшего пошла на обгон, где столкнулась с большегрузом DAF, а затем отлетела в Chevrolet Cruze. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте аварии.