Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В ХМАО после столкновения на трассе погиб виновник ДТП. Видео

08 ноября 2025 в 20:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На кадрах ГИБДД видно, что один из автомобилей улетел в кювет

На кадрах ГИБДД видно, что один из автомобилей улетел в кювет

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

На автодороге Сургут — Нижневартовск вечером 8 ноября столкнулись два автомобиля. Водитель, выехавший на Chevrolet на встречную полосу, погиб в карете скорой помощи от полученных травм.

«Сегодня, около 17:15 на 55-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск в Сургутском районе, 49-летний водитель Chevrolet, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Haval. В результате ДТП водитель Chevrolet скончался в карете скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.

Второй водитель и пассажиры его авто получили травмы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал