На кадрах ГИБДД видно, что один из автомобилей улетел в кювет Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

На автодороге Сургут — Нижневартовск вечером 8 ноября столкнулись два автомобиля. Водитель, выехавший на Chevrolet на встречную полосу, погиб в карете скорой помощи от полученных травм.

«Сегодня, около 17:15 на 55-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск в Сургутском районе, 49-летний водитель Chevrolet, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Haval. В результате ДТП водитель Chevrolet скончался в карете скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.