В ХМАО простятся с сотрудником МЧС, погибшем при тушении пожара
Церемония прощания пройдет в понедельник 10 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) прощание с Рунаром Сафиуллиным, погибшем накануне во время тушения пожара в частном доме, состоится 10 ноября. Об этом сообщили его коллеги.
«Прощание с Сафиуллиным Рунаром Рифхатовичем пройдет с 12:00 до 12:30 10 ноября 2025 г.», — сообщили коллеги агентству. Церемония состоится в ритуальном зале в «Белый Ангел».
Трагедия произошла 7 ноября в СНТ «Водник-2». Во время тушения пожара спасатель пытался вызволить из огня пенсионера, но на него обрушилась конструкция здания. Рунар Сафиуллин служил в МЧС 26 лет.
