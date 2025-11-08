Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО простятся с сотрудником МЧС, погибшем при тушении пожара

08 ноября 2025 в 19:41
Церемония прощания пройдет в понедельник 10 ноября



Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) прощание с Рунаром Сафиуллиным, погибшем накануне во время тушения пожара в частном доме, состоится 10 ноября. Об этом сообщили его коллеги.

«Прощание с Сафиуллиным Рунаром Рифхатовичем пройдет с 12:00 до 12:30 10 ноября 2025 г.», — сообщили коллеги агентству. Церемония состоится в ритуальном зале в «Белый Ангел».

Трагедия произошла 7 ноября в СНТ «Водник-2». Во время тушения пожара спасатель пытался вызволить из огня пенсионера, но на него обрушилась конструкция здания. Рунар Сафиуллин служил в МЧС 26 лет.

