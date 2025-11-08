В ХМАО простятся с сотрудником МЧС, погибшем при тушении пожара

Церемония прощания пройдет в понедельник 10 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) прощание с Рунаром Сафиуллиным, погибшем накануне во время тушения пожара в частном доме, состоится 10 ноября. Об этом сообщили его коллеги.

«Прощание с Сафиуллиным Рунаром Рифхатовичем пройдет с 12:00 до 12:30 10 ноября 2025 г.», — сообщили коллеги агентству. Церемония состоится в ритуальном зале в «Белый Ангел».