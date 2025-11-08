Полпред Жога назвал место проведения следующего форума «Патриоты Урала»

Жога пригласил к регистрации участников на 5-й форум в ХМАО Фото: Размик Закарян © URA.RU

Следующий, пятый, форум «Патриоты Урала» состоится в Ханты-Мансийском автономном округе в марте 2026 года. Подробности с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Первый форум состоялся чуть более года назад. Пятый форум будет проходить в Ханты-Мансийском автономном округе в марте месяце. Поэтому приглашаем к регистрации», — ответил на вопрос журналиста Артем Жога.