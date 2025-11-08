Полпред Жога назвал место проведения следующего форума «Патриоты Урала»
Жога пригласил к регистрации участников на 5-й форум в ХМАО
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Следующий, пятый, форум «Патриоты Урала» состоится в Ханты-Мансийском автономном округе в марте 2026 года. Подробности с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Первый форум состоялся чуть более года назад. Пятый форум будет проходить в Ханты-Мансийском автономном округе в марте месяце. Поэтому приглашаем к регистрации», — ответил на вопрос журналиста Артем Жога.
Он подчеркнул, что уже сложилась традиция, проводить форум каждый раз в одном из регионов Урала. В настоящее время мероприятие приобретает федеральный уровень, заявил полпред. На нынешнем мероприятии присутствуют участники из 39 регионов страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.