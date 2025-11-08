В городе ХМАО жители дачного кооператива рискуют остаться без переправы

Подрядчик и власти города не могут согласовать условия по оплате работ Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Урае (ХМАО) жители дачного кооператива «Заречное» бьют тревогу, так как единственный путь в город лежит через переправу на реке Конда, но в этом году подрядчик не спешить ее запускать. Как сообщили власти города, ООО «УрайРечфлот» не устраивает сумма субсидии, выделенная на работу переправы и условия ее предоставления.

«Администрация города выразила готовность предоставить субсидию ООО „УрайРечфлот“ на обеспечение работы переправы. Однако, предприятие на данный момент не согласно с условиями предоставления субсидии», — сообщила мэрия Урая в telegram-канале.