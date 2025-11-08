В городе ХМАО жители дачного кооператива рискуют остаться без переправы
Подрядчик и власти города не могут согласовать условия по оплате работ
В Урае (ХМАО) жители дачного кооператива «Заречное» бьют тревогу, так как единственный путь в город лежит через переправу на реке Конда, но в этом году подрядчик не спешить ее запускать. Как сообщили власти города, ООО «УрайРечфлот» не устраивает сумма субсидии, выделенная на работу переправы и условия ее предоставления.
«Администрация города выразила готовность предоставить субсидию ООО „УрайРечфлот“ на обеспечение работы переправы. Однако, предприятие на данный момент не согласно с условиями предоставления субсидии», — сообщила мэрия Урая в telegram-канале.
Сегодня состоялась встреча представителей мэрии с владельцами участков в СНТ и рыбацким сообществом. Всех беспокоит вопрос транспортной доступности, а в частности работы переправы. В мэрии отметили, что в этом году увеличили сумму субсидии подрядчику на 15%, но достигнуть договоренностей пока не удалось. Власти города добавили, что ищут альтернативные варианты решения транспортной проблемы.
