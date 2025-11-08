В ХМАО дебоширу, устроившему поножовщину возле ТЦ, грозит до 10 лет тюрьмы

Против нападавшего возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) против 32-летнего местного жителя, напавшего с ножом на юношу возле ТЦ, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по нескольким подпунктам, за которые он может сесть в тюрьму на 10 лет.

«Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 15 микрорайоне у торгового центра ранили человека. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „д“, „з“, ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, используемого в качестве оружия)» — сообщается в telegram-канале УМВД округа.

Нападавший ранил юношу в бедро. Сейчас дебошир задержан, следствие продолжается.