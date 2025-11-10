Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Президент Египта обратился к Путину

10 ноября 2025 в 16:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава Египта передал Путина приветствия

Глава Египта передал Путина приветствия

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси передал приветствия главе РФ Владимиру Путину и подчеркнул ценность отношений с Россией во время встречи с секретарем Собеза Сергеем Шойгу в Каире. Об этом сообщили в канцелярии египетского лидера.

По данным ведомства, в ходе переговоров обсуждались проекты российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала и атомная электростанция «Эль-Дабаа». Стороны детально обсудили перспективы реализации значимых проектов, которые могут укрепить экономическое и технологическое сотрудничество между двумя странами.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что 19 ноября планируется осуществить установку реактора на первом энергоблоке атомной электростанции «Эль-Дабаа», расположенной в Египте. Политик выразил надежду на успешное проведение мероприятия, связанного с укладкой корпуса первого блока, передает «Царьград». Также Шойгу сообщил, что в строительстве задействованы около 3,5 тысячи граждан Египта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал