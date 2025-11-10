Новые комфортные автобусы повезут пассажиров из Тюмени в Челябинск
На маршрут вышло два современных больших автобуса
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Два новых комфортабельных автобуса, вместимостью до 50 человек, вышли на междугородний маршрут из Тюмени в Челябинск.
«Из Тюмени в Челябинск поедут новые автобусы. Перевозчик приобрел два новых YUTONG. Это современные автобусы большого класса для комфортной перевозки более 50 пассажиров по территории нескольких субъектов Российской Федерации», — сообщает Главное управление строительства Тюменской области в telegram-канале.
Автобусы принадлежат перевозчику ООО «ТК Лига». Автобусы будут возить пассажиров на двух маршрутах: Тюмень — Курган — Челябинск и Тюмень — Екатеринбург.
