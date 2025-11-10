Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Сразу на двух участках трассы в ХМАО ограничена скорость

11 ноября 2025 в 02:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за метели и снега на дорогах плохая видимость

Из-за метели и снега на дорогах плохая видимость

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На автомобильной дороге Югра с вечера 10 ноября на двух участках действую ограничения скорости. Как сообщили в Управлении автодорог округа, на отрезке с 11 по 28 километры движение разрешено со скоростью не более 50 километров в час.

«Внимание! На автомобильной дороге Югра участок с 11 по 28 км вводится временное ограничение максимальной скорости 50 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.

Далее с 28-го по 140-й километры разрешена максимальная скорость движения в 70 километров в час. Ограничения связаны с неблагоприятной погодой — снег, метель и плохая видимость.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал