Здание бывшего курганского ФАПа продают с аукциона. Фото
Бывший медпункт продают в Курганской области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В селе Сосновка Каргапольского округа Курганской области выставили на продажу здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта, которое реализуют с аукциона. Об этом говорится в объявлении.
«Аукцион по продаже помещения фельдшерско-акушерского пункта площадью 62,4 квадратов в селе Сосновка на улице Центральная, 8. Стартовая цена 349 тысяч рублей», — указано на сайте «Циан».
Ранее в Курганской области прокуратура обязала больницу построить новый ФАП вместо аварийного. Ведомство выиграло иск к Катайской ЦРБ. Медпункт предусмотрен в деревне Анчугова.
ФАП в Сосновке
Фото: сайт «Циан»
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!