У выставленного на продажу торгового центра много арендаторов, в том числе сетевые супермаркеты (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском выставили на продажу торгово-складской комплекс. Объект расположен на Троицком тракте на въезде в город. Площадь здания — более семи тысяч квадратных метров — это примерно семь футбольных полей. Купить готовый бизнес можно за 450 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

«Продается торгово-складской комплекс, расположенный на Троицком тракте на въезде в динамично развивающийся город Челябинск. Большая открытая парковка. Высокие потолки. Широкая узнаваемость локации благодаря ТК „Союз игрушка“, ТК „Усадьба“, „Доброцен“, а также близость к городу гарантирует высокую генерацию трафика», — отмечается в описании.

Парковка может вместить до 180 машин. Имеются четверо ворот для сквозной зоны разгрузки-погрузки, центральные коммуникации — водоснабжение, водоотведение, электричество, отопление, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры, говорится в объявлении.

Продолжение после рекламы

Также в комплексе установлены система пожаротушения, сигнализация и видеонаблюдение. Объект подходит для различных видов деятельности: от арендного бизнеса и торговли до складского хранения, офисов и производства, утверждает продавец.

В последнее время в Челябинске активизировалась продажа различных коммерческих объектов. Помимо торгово-складского комплекса на Троицком тракте, власти города вновь выставили на торги недостроенную автозаправочную станцию на Бродокалмакском тракте. Предыдущие попытки реализовать этот объект не увенчались успехом, и новые торги запланированы на 18 ноября.