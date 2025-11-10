Логотип РИА URA.RU
В Челябинске продают гипермаркет площадью в семь футбольных полей за 450 млн руб. Скрин

11 ноября 2025 в 02:34
У выставленного на продажу торгового центра много арендаторов, в том числе сетевые супермаркеты (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском выставили на продажу торгово-складской комплекс. Объект расположен на Троицком тракте на въезде в город. Площадь здания — более семи тысяч квадратных метров — это примерно семь футбольных полей. Купить готовый бизнес можно за 450 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

«Продается торгово-складской комплекс, расположенный на Троицком тракте на въезде в динамично развивающийся город Челябинск. Большая открытая парковка. Высокие потолки. Широкая узнаваемость локации благодаря ТК „Союз игрушка“, ТК „Усадьба“, „Доброцен“, а также близость к городу гарантирует высокую генерацию трафика», — отмечается в описании.

Парковка может вместить до 180 машин. Имеются четверо ворот для сквозной зоны разгрузки-погрузки, центральные коммуникации — водоснабжение, водоотведение, электричество, отопление, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры, говорится в объявлении.

Также в комплексе установлены система пожаротушения, сигнализация и видеонаблюдение. Объект подходит для различных видов деятельности: от арендного бизнеса и торговли до складского хранения, офисов и производства, утверждает продавец.

В последнее время в Челябинске активизировалась продажа различных коммерческих объектов. Помимо торгово-складского комплекса на Троицком тракте, власти города вновь выставили на торги недостроенную автозаправочную станцию на Бродокалмакском тракте. Предыдущие попытки реализовать этот объект не увенчались успехом, и новые торги запланированы на 18 ноября.

У продаваемого здания очень большая внутренняя площадь и парковка

Фото: скрин с сайта «Авито» https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/soyuz_igrushka_7776081257

