Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Прокуратура оспорила возмещение ущерба пермскому владельцу затонувшего танкера

11 ноября 2025 в 02:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Точная сумма ущерба не раскрывается

Точная сумма ущерба не раскрывается

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура обжаловала решение суда о возмещении ущерба пермскому владельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212». Апелляционную жалобу подали на решение по иску компании «Каматрансойл» к торгово-чартерному фрахтователю «Кама шиппинг», указано в базе портала «Электронное правосудие».

«Заявление прокуратуры зарегистрировано Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 7 ноября. Точная сумма удовлетворенного иска не раскрывается, так как заседание проходило в закрытом режиме по просьбе ответчика», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В октябре пермский арбитраж частично удовлетворил иск «Каматрансойл», которая требовала 200 млн рублей компенсации за убытки после крушения танкера. «Каматрансойл» владеет судном, которое было передано «Кама шиппинг» по договору аренды без экипажа в феврале 2016 года для перевозки нефтепродуктов. «Каматрансойл» в результате ЧП понесла убытки и добивалась возмещения ущерба.

Продолжение после рекламы

URA.RU уже рассказывало, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря прошлого года в Керченском проливе. В результате происшествия в Черное море вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал