Прокуратура оспорила возмещение ущерба пермскому владельцу затонувшего танкера

Точная сумма ущерба не раскрывается Фото: Роман Наумов © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура обжаловала решение суда о возмещении ущерба пермскому владельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212». Апелляционную жалобу подали на решение по иску компании «Каматрансойл» к торгово-чартерному фрахтователю «Кама шиппинг», указано в базе портала «Электронное правосудие».

«Заявление прокуратуры зарегистрировано Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 7 ноября. Точная сумма удовлетворенного иска не раскрывается, так как заседание проходило в закрытом режиме по просьбе ответчика», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В октябре пермский арбитраж частично удовлетворил иск «Каматрансойл», которая требовала 200 млн рублей компенсации за убытки после крушения танкера. «Каматрансойл» владеет судном, которое было передано «Кама шиппинг» по договору аренды без экипажа в феврале 2016 года для перевозки нефтепродуктов. «Каматрансойл» в результате ЧП понесла убытки и добивалась возмещения ущерба.

Продолжение после рекламы