Трамп решил «задушить» Китай пошлинами за закупку российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 500% пошлин против Китая в ответ на закупки китайскими компаниями российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в ходе форума «Инвестируй в Америку» в Вашингтоне.
«Трамп готов ввести 500% пошлины против Китая за закупку российской нефти. Инициативу поддерживают 89 из 100 сенаторов», — сообщил Бессент в беседе с ведущей CNBC Сарой Эйзен.
Предлагаемые меры стали бы самым жестким торговым ограничением в отношении Китая за последние годы. Эксперты отмечают, что такие пошлины могут серьезно ударить по китайской экономике и глобальным цепочкам поставок нефти. Меры направлены на ограничение китайско-российского энергетического сотрудничества, которое, по мнению администрации Трампа, финансирует российскую военную промышленность. Решение может быть принято в ближайшие недели.
Ранее США уже ввели 100% пошлины на товары из Китая, включая критически важное программное обеспечение, что стало одной из ключевых мер администрации Трампа по ограничению китайского импорта. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал эффективность тарифных ограничений для американской экономики и призывал другие страны следовать этому примеру, однако европейские власти отказались из-за опасений за собственную экономику.
