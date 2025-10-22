Рютте: Украина получила американское оружие на 2 млрд долларов
Американское оружие для Украины теперь закупает Европа
Европейские союзники поставили Украине американское оружие на 2 млрд долларов. Такую сумму озвучил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Президент [США Дональд Трамп] решил снова отправлять оружие на Украину. Только теперь оно оплачивается союзниками. Они уже оплатили оружие для Украины на пару миллиардов долларов», — заявил Рютте на встрече с американскими сенаторами. Его слова приводит РИА Новости.
Российские власти неоднократно заявляли, что снабжение оружием Украины только затягивает конфликт и делает страны Запада прямыми его участниками. Также говорилось, что любые военные поставки на Украину будут законной целью для России.
