ФСБ предотвратила попытку Украины угнать истребитель МиГ-31 с «Кинжалом». Видео
ФСБ предотвратила очередную диверсию Украины
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку разведчиков с Украины угнать российский истребитель МиГ-31, который способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал», и нанесли ответный удар. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты „Кинжал“», — отметили в ЦОС ФСБ, их комментарий есть в распоряжении URA.RU. Подчеркивается, что Украина разрабатывала эту операцию совместно с британской разведкой.
Сотрудники разведки Украины пытались завербовать российских летчиков, предложив им три миллиона долларов. Истребитель планировалось доставить на крупнейшую во всей юго-восточной Европе авиабазу НАТО в Румынии. Там его могли сбить средства ПВО. Благодаря своевременно принятым мерам эти планы были сорваны.
В ответ на эту провокацию Киева ВС РФ нанесли Главный центр радиоэлектронной борьбы ГУР Украины в Киевской области с помощью тех самых «Кинжалов». Также был атакован аэродром «Староконстантинов» в Хмельницкой области с размещенными там американскими истребителями F-16.
«Кинжал» — российский гиперзвуковой комплекс, который является авиационным вариантом наземного «Искандера». Дальность его поражения — более двух тысяч километров. С применением такого вооружения российские войска наносят удары исключительно по тем объектам на территории Украины, которые обслуживают цели ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.