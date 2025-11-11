Армия России освободила Новоуспеновское в Запорожской области
11 ноября 2025 в 14:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска в очередной раз расширили зону контроля на линии боевого соприкосновения. Армейские группировки взяли село Нвооуспеновское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. Военное ведомство отметило героизм участвующих соединений и поздравило с успешно выполненной задачей.
