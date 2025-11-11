Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов. С 1 ноября стоимость патента возрастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц, согласно документу, который опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства.
«В статье 1 цифры „2025“ заменить цифрами „2026“, цифры „2,8592“ заменить цифрами „2,9323“, — говорится в тексте документа. Решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы.
Ранее замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Дарья Мурченко отмечала, что повышение стоимости патента позволит уравнять налоговое бремя мигрантов с налоговой нагрузкой граждан РФ. При определении значения коэффициента власти за основу берут средний уровень заработной платы в различных отраслях.
