Песков назвал почетным караулом сопровождение самолета Токаева истребителями
Песков раскрыл детали сопровождения Токаева истребителями в Москве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями является почетным караулом, а не мерой безопасности. Это обычная практика в рамках государственных визитов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом», — сказал Песков агентству РИА Новости.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В аэропорту Внуково-2 президента Казахстана встретили официальные лица, был организован почетный караул гарнизона Москвы и военный духовой оркестр. Визит направлен на дальнейшее развитие двусторонних отношений и координацию позиций по актуальным вопросам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.