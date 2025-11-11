Логотип РИА URA.RU
Песков назвал почетным караулом сопровождение самолета Токаева истребителями

11 ноября 2025 в 23:29
Песков раскрыл детали сопровождения Токаева истребителями в Москве

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями является почетным караулом, а не мерой безопасности. Это обычная практика в рамках государственных визитов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом», — сказал Песков агентству РИА Новости. 

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В аэропорту Внуково-2 президента Казахстана встретили официальные лица, был организован почетный караул гарнизона Москвы и военный духовой оркестр. Визит направлен на дальнейшее развитие двусторонних отношений и координацию позиций по актуальным вопросам.

