Стало известно, какую взятку получил депутат Госдумы Вороновский

С Ворновского сняли депутатскую неприкосновенность Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, которого лишили неприкосновенности и подозревают в получении взятки в особо крупном размере, получил взятку в виде имущества на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Установлены факты оплаты господином Напсо по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского, укомплектование этого жилья мебелью и бытовой техникой», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, взятки он получил якобы от директора государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбий Напсо.

Якобы еще оплатили стройку берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Краснодарском крае, который принадлежит Вороновскому. Также был куплен трактор и квартира в Краснодаре.

Продолжение после рекламы