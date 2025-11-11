Стало известно, какую взятку получил депутат Госдумы Вороновский
С Ворновского сняли депутатскую неприкосновенность
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, которого лишили неприкосновенности и подозревают в получении взятки в особо крупном размере, получил взятку в виде имущества на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.
«Установлены факты оплаты господином Напсо по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского, укомплектование этого жилья мебелью и бытовой техникой», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, взятки он получил якобы от директора государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбий Напсо.
Якобы еще оплатили стройку берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Краснодарском крае, который принадлежит Вороновскому. Также был куплен трактор и квартира в Краснодаре.
Анатолий Вороновский был избран в Государственную Думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2019–2021 годах он занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края. Госдума единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела.
