Аэропорт Молдовы обсуждает с «Лукойлом» покупку его активов на фоне санкций США

Правительство Молдовы и российская компания «Лукойл» ведут переговоры о покупке инфраструктуры энергетической компании в аэропорту Кишинева. Такие шаги связаны с попыткой обойти санкции США. Об этом пишут британские СМИ.

«Было опубликовано предложение от имени аэропорта, и сейчас ведутся переговоры. Рассматривается несколько сценариев. Ситуация находится на продвинутой стадии, но пока рано что-либо говорить. Результаты будут в течение следующих трех дней», — уточнило агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджемент аэропорта.

При этом руководство воздушной гавани не видит рисков того, что аэропорт останется без авиационного топлива. В свою очередь, в компании «Лукойл-Молдова» от комментариев воздержались.

