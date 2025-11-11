Губерниев сравнил с шапито увольнение Станковича

Комментатор Губерниев отреагировал на уход Станковича из «Спартака» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «дешевым шапито» увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». Решение об отставке специалиста выглядит странным и глупым, поскольку было принято после двух побед команды. Об этом Губерниев сообщил в своих соцсетях.

«После двух побед, а раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», — написал Губерниев в telegram-канале.