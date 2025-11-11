Логотип РИА URA.RU
Губерниев сравнил с шапито увольнение Станковича

12 ноября 2025 в 00:10
Комментатор Губерниев отреагировал на уход Станковича из «Спартака»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «дешевым шапито» увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». Решение об отставке специалиста выглядит странным и глупым, поскольку было принято после двух побед команды. Об этом Губерниев сообщил в своих соцсетях. 

«После двух побед, а раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», — написал Губерниев в telegram-канале. 

Деян Станкович покинул пост главного тренера московского «Спартака» 11 ноября. В прошлом сезоне под его руководством клуб занял четвертое место в РПЛ, а до увольнения команда одержала две победы. Несмотря на это, в руководстве клуба заявили, что недовольны результатами, и решение об отставке было принято по обоюдному согласию.

