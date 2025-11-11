В Тверской области вслед за Москвой решили увеличить стоимость патента для мигрантов
Повышение стоимости патента нужно для создания большего количества рабочих мест для местных
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тверской области планируют повысить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«В 2026 году в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей. Законодательная инициатива врио губернатора Виталия Королева рассмотрена 11 ноября на заседании регионального правительства», — сообщается в Telegram-канале правительства области.
Повышение стоимости патента обусловлено стремлением создать больше рабочих мест для местных жителей и предотвратить ситуацию, когда мигранты проживают в регионах с низким патентом, а работают там, где выше заработная плата. Инициативу предстоит рассмотреть депутатам законодательного собрания региона.
Стоит отметить, что стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области последовательно увеличивается с 2016 года и традиционно является одной из самых высоких в ЦФО. В конце прошлого года депутаты приняли решение об увеличении стоимости патента с 10 742 рублей в 2024 году до 14 973 рублей в 2025-м.
В ряде регионов России продолжается тенденция на повышение стоимости патента для трудовых мигрантов. Так, в Тюменской области планируют увеличить стоимость патента на 22% — с 9 385 до 11 471 рубля в 2026 году. Причина повышения — рост коэффициентов-дефляторов. В Тверской области стоимость патента также последовательно увеличивается с 2016 года и в 2026-м может достигнуть 20 169 рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.