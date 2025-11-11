В Тверской области вслед за Москвой решили увеличить стоимость патента для мигрантов

Повышение стоимости патента нужно для создания большего количества рабочих мест для местных Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тверской области планируют повысить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В 2026 году в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов до 20 169 рублей. Законодательная инициатива врио губернатора Виталия Королева рассмотрена 11 ноября на заседании регионального правительства», — сообщается в Telegram-канале правительства области.

Повышение стоимости патента обусловлено стремлением создать больше рабочих мест для местных жителей и предотвратить ситуацию, когда мигранты проживают в регионах с низким патентом, а работают там, где выше заработная плата. Инициативу предстоит рассмотреть депутатам законодательного собрания региона.

Стоит отметить, что стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области последовательно увеличивается с 2016 года и традиционно является одной из самых высоких в ЦФО. В конце прошлого года депутаты приняли решение об увеличении стоимости патента с 10 742 рублей в 2024 году до 14 973 рублей в 2025-м.