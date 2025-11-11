Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Токаев охарактеризовал Путина двумя словами

Токаев назвал Путина «старшим товарищем»
11 ноября 2025 в 22:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию для государственного визита

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию для государственного визита

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Россию 11–12 ноября назвал Владимира Путина «старшим товарищем». Об этом стало известно в ходе встречи двух лидеров.

«Сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы поделиться с вами как со старшим товарищем», — передает слова президента Казахстана Кремль. 

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован ранее: 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. Цель визита — дальнейшее развитие двусторонних отношений и координация позиций по актуальным вопросам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал