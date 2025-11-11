Логотип РИА URA.RU
Подросток на багги въехал в толпу людей в Подмосковье. Фото

11 ноября 2025 в 23:10
За рулем багги находился 13-летний подросток (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Подросток за рулем багги сбил двух женщин в подмосковном поселке Тучково, обе пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. 

«В подмосковном поселке Тучково Рузского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, находился за рулем багги и совершил наезд на двух женщин на привокзальной площади. В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина и 19-летняя девушка, которых госпитализировали с травмами», — говорится в официальном telegram-канале областного главка.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на Осеннем бульваре автомобиль сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Еще ранее, 2 октября, в Останкинском районе после столкновения двух автомобилей под колеса попали три пешехода.

ДТП произошло в поселке Тучково Рузского м.о

Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Московской области

