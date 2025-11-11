За рулем багги находился 13-летний подросток (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Подросток за рулем багги сбил двух женщин в подмосковном поселке Тучково, обе пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В подмосковном поселке Тучково Рузского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, находился за рулем багги и совершил наезд на двух женщин на привокзальной площади. В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина и 19-летняя девушка, которых госпитализировали с травмами», — говорится в официальном telegram-канале областного главка.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

