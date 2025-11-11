Британию сравнили с мокрым гусем, а Украина пыталась угнать истребитель МиГ-31: главное об СВО к 11 ноября
ФСБ предотвратила угон российского МиГ-31 в Румынию
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских разведчиков осуществить угон российского истребителя МиГ-31, оснащенного возможностью применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Украинское командование разрабатывало эту операцию совместно с британской разведкой. В ходе реализации своего замысла спецслужбы Украины предпринимали попытки вербовки российских летчиков, предлагая вознаграждение в размере трех миллионов долларов.
В ответ на эту угрозу был нанесен контрудар по Главному центру украинской радиоэлектронной разведки и аэродрому, где дислоцируются F-16. На фоне этой ситуации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил действия Великобритании с вышедшим из-под душа гусем.
Также российские военные полностью освободили восточную часть Купянска от украинских сил. В Минобороны добавили, что продолжается уничтожение окруженной группировки ВСУ. Также стало известно, что украинские военнослужащие пытались атаковать российские позиции на велосипедах. Однако их план потерпел фиаско.
Кроме того, ВС РФ наступают в Димитрове (украинское название Мирноград) с трех направлений, а один из украинских командиров рассказал, что подконтрольная ему часть ВСУ несет большие потери из-за проблем с поставки оружия на фронт. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 11 ноября — в материале URA.RU.
Украина пыталась угнать истребитель МиГ-31 с «Кинжалом»
В результате действий ФСБ России была предотвращена операция, которую украинская военная разведка готовила с целью угона российского истребителя МиГ-31. Ведомство сообщает, что в подготовке диверсии участвовали сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины, а также их британские кураторы.
Украинские спецслужбы предпринимали попытки вербовать российских пилотов, предлагая вознаграждение в размере до трех миллионов долларов за угон сверхзвукового истребителя — носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал». По замыслу, самолет должен был быть направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в румынском городе Констанца, где его могли бы уничтожить средствами противовоздушной обороны. Благодаря действиям российских спецслужб, удалось предотвратить провокацию крупного масштаба и сорвать операцию, которую осуществляли украинские и британские разведывательные органы.
На провокацию Украины ВКС России нанесли удар возмездия
В ответ на провокацию, произошедшую в ночь с 9 на 10 ноября, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили удары по ряду объектов. Среди пораженных целей — Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины, расположенный в Киевской области, а также аэродром Староконстантинов. Кроме того, удары были нанесены по объектам в городе Бровары в Киевской области и аэродрому в Хмельницкой области.
Лавров сравнил Британию с вышедшим из-под душа гусем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллель между ситуацией, в которой оказалась Великобритания после того, как была раскрыта роль страны в провокации с угоном российского истребителя МиГ-31, и гусем, вышедшим из-под душа. По словам министра, Великобритания регулярно пытается компенсировать свои неудачи за счет провоцирования конфликтных ситуаций, что является характерной чертой британской политики.
Как складывается ситуация для ВС РФ в Купянске
Подразделения группировки войск «Запад» полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области от ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что в настоящее время продолжается уничтожение окруженной группировки противника. Также в военном ведомстве добавили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, украинские бойцы не прекращают попыток прорваться к своим окруженным подразделениям.
Также стало известно, что ВСУ попытались атаковать российские позиции на велосипедах. Однако такой план потерпел неудачу. Транспортное средство вместе с тем, кто им управлял, было уничтожено российскими беспилотниками.
Наступление ВС РФ в Димитрове
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в Димитрове — в микрорайоне «Восточный», в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона «Западный». Об этом рассказала в Минобороны РФ.
Большие потери ВСУ
Неназванный украинский командир заявил о высоких потерях среди украинских солдат. Об этом он рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC.
«Я командую уже семь месяцев. За это время через мою часть прошло порядка две тысячи ребят. Три четверти из них уже не с нами», — сказал командир ВСУ.
В ходе интервью он также обратил внимание на сложности, связанные с используемым оборудованием и вооружениями, которые поступают на фронт для борьбы с дронами. Он подчеркнул, что методы радиоэлектронной борьбы, включая подавление сигналов, не обеспечивают должной эффективности и не способны противодействовать БПЛА, управляемым по оптоволоконной линии связи.
Удар ВСУ по детскому саду
Украинские военные атаковали беспилотником детский садик в селе Благовещенка Запорожской области. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона, зампредседателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранителями и чрезвычайным ситуациям, участник СВО Сергей Юрченко во время встречи с коллегами из других регионов России в Татарстане.
Он заявил, что в детсаде детей в момент удара не было. В результате атаки здании выбиты окна, урон нанесен фасаду и кровле. В настоящее время детский сад не может продолжать работу из-за нарушения теплового контура. Также депутат добавил, что ВСУ атаковали больницу в Каменке-Днепровской.
