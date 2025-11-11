Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В калужской авиагавани временно закрыли небо

Аэропорт Грабцево приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
12 ноября 2025 в 01:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полеты в Калуге временно ограничены

Полеты в Калуге временно ограничены

Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Калуги введен временный запрет на выполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево). Введены временные ограничения на отправку и прием самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — предупредил пассажиров пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал