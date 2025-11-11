В калужской авиагавани временно закрыли небо
Аэропорт Грабцево приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
12 ноября 2025 в 01:21
Полеты в Калуге временно ограничены
Фото: Илья Московец © URA.RU
В аэропорту Калуги введен временный запрет на выполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево). Введены временные ограничения на отправку и прием самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — предупредил пассажиров пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал