Любовь к отцу, отказ сотрудничать с КГБ и гибель внука: Людмиле Гурченко могло исполниться 90 лет

Со дня рождения Людмилы Гурченко исполняется 90 лет Фото: РИА Новости

Людмила Гурченко — легендарная советская и российская актриса. Ее звезда зажглась после роли в фильме «Карнавальная ночь». Тогда она спела песню «Пять минут», которая до сих пор в сердцах миллионов зрителей. Всего она сыграла в 125 фильмах, многие из которых стали шедеврами киноиндустрии. 12 ноября актрисе могло исполниться 90 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Детство и юность Людмилы Гурченко

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Ее отец был баянистом, работал в филармонии, мать помогала ему в организации концертов. Именно отец внушил маленькой Люсе мысль об актерской карьере. Позже, в своих мемуарах, она рассказывала, что очень походила на отца и любила больше всех в жизни.

«Для того, чтобы пожить полгода с моим отцом, я отдала бы остаток жизни. Меня никто в жизни не любил как он. Как он был рад, что родилась девочка. Он всегда твердил, что я стану известной актрисой», — говорила Гурченко.

Продолжение после рекламы

С ранних лет Людмила проявляла артистические способности: она исполняла песни и декламировала стихи. Актерский талант оказался полезным в годы войны. В то время как ее отец сражался на фронте, Людмила вместе с матерью осталась в захваченном немцами Харькове. Чтобы получить немного еды, девочка выступала с песнями возле казарм немецких солдат.

После войны Гурченко пророчили карьеру певицы, но она хотела сниматься в кино. В 1953 году она отправилась в Москву и поступила во ВГИК, блестяще сдав экзамены.

«Пять минут» успеха Людмилы Гурченко и 10 лет забвения

Гурченко начала сниматься в кино еще студенткой Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Впервые на экране Гурченко появилась еще студенткой в 1956 году. Это была маленькая роль в картине «Дорога правды». Однако для Людмилы и ее родителей это был большой успех. Тогда актриса не знала, какой подарок судьбы ее ожидает уже в ближайшем будущем. В этом же году она стала популярной на всю страну, сыграв в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

«Я играла в институте только драматические роли. И тут меня позвали сняться в «Карнавальной ночи», но пробы не прошла. Взяли какую-то милую девочку. Позже меня случайно увидели в одном из павильонов «Мосфильма» в пышной юбке, с тонкой талией… Пробы возобновили и меня взяли. А ведь были уже записаны песни с другой актрисой», — рассказывала Гурченко.

На следующий год она снялась в фильме «Девушка с гитарой», главную роль в котором написали специально для нее. Во время съемок Гурченко вызвал министр культуры СССР и предложил сотрудничать с КГБ. Артистка отказалась. Следующие 10 лет актриса не снималась в крупных проектах. Исключением стали «Женитьбы Бальзаминова» и «Балтийское небо», но в них Гурченко играла второстепенные роли.

«Я пережила много жестокостей. Жестокость есть в том, что в мой самый лучший период, когда расцвет человека, женщины, когда есть здоровье, и десять лет не сниматься! Разве после этого что-то может быть страшней? Ничего», — говорила она.

Новые фильмы, награды и популярность

Людмила Гурченко снялась в 125 фильмах Фото: РИА Новости

В 1969 году актриса неожиданно получает звание заслуженной артистки РСФСР и в ее актерской жизни начинается новый виток успеха и популярности. Одной из самых неожиданных и запоминающихся ролей она получила в мюзикле производства СССР, Румынии и Франции. Он был снят по мотивам сказки про волка и семерых козлят «Мама». В этом проекте Людмила работала, несмотря на сложнейшую операцию, которую перенесла после падения на катке. Речь шла об ампутации ноги, но ее удалось спасти.

Продолжение после рекламы

«Это был кошмар. А через три с половиной месяца меня повезли в Румынию, на каталочке. На общих планах за меня прыгала девушка-дублер, а на крупных работала сама. Козлята прикрывали мою ногу... Парадоксально, но именно тогда у меня был завал работы. Все режиссеры, которые раньше не замечали меня, вдруг встрепенулись», — рассказывала актриса.

В дальнейшем фильмография Людмилы Гурченко пополнилась рядом известных картин, в том числе: «Двадцать дней без войны» (1976), «Пять вечеров» (1978), «Вокзал для двоих» (1982), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Полеты во сне и наяву» (1982) и другие. В 1983 году читатели журнала «Советский экран» признали Людмилу лучшей актрисой года.

В 2000-м она снялась в комедийной драме от режиссера Эльдара Рязанова «Старые клячи» и стала участницей новогоднего мюзикла «Старые песни о главном: Постскриптум».

В 2009 году Гурченко впервые примерила на себя амплуа кинорежиссера. Она сняла картину «Пестрые сумерки», которую показали на международном кинофестивале «Листопад» в Беларуси. В последний раз актриса снялась в феврале 2011 года. Это был фильм «Легенда. Людмила Гурченко».

Шесть мужчин Людмилы Гурченко

Василий Ордынский

С Василием Ордынским Гурченко прожила чуть больше года Фото: В. Нисанов / РИА Новости

Людмила Гурченко впервые вышла замуж в 1953 году за режиссера Василия Ордынского. Он предложил ей исполнить главную роль в фильме «Человек родился», однако художественный совет не одобрил это решение. Их совместная жизнь продлилась чуть больше года. О причинах развода неизвестно, но поговаривали, что инициатором стал Ордынский.

Борис Андроникашвили

Во второй раз Гурченко отправилась в ЗАГС спустя четыре года со студентом сценарного факультета ВГИКа Борисом Андроникашвили. У них родилась дочь Мария. Это единственный ребенок актрисы. Однако рождение девочки не скрепило их отношений. Андроникашвили изменял Людмиле, а она не стала этого терпеть. Кроме того, супруг ревностно относился к успехам жены. Через два года после свадьбы они развелись.

Александр Фадеев

В браке с Александром Фадеевым Гурченко прожила тоже два года. Они познакомились в ресторане, и он долго осаждал звезду ухаживаниями. После регистрации брака Фадеев стал сильно ревновать Людмилу. Последней каплей стала новость об измене Фадеева с актрисой Ларисой Лужиной.

Иосиф Кобзон

Людмила Гурченко ушла от Кобзона из-за его измены Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко познакомились на показе фильма «Шербурские зонтики» в 1966 году. После сеанса Кобзон уехал в Ленинград, а утром позвонил Гурченко. Так начался их телефонный роман. Позже Кобзон рассказывал, что отношения складывались хорошо, они были влюблены друг в друга. Однако расстались из-за его измены с ее подругой.

Продолжение после рекламы

«Когда Люсе рассказали про меня, я был на гастролях. Она позвонила — и мат-перемат: такой-сякой. Я повесил трубку. Она мне дает телеграмму: „Горбатого могила исправит. Косточка“. Я ее называл Косточка. Я ей ответил: „Каким был, таким и останусь. Горбатый“. И все, мы развелись», — рассказывал певец «Комсомольской правде».

Константин Купервейс

С пианистом Константином Купервейсом Гурченко не регистрировала отношения, однако они прожили вместе 18 лет. Он был младше артистки на 14 лет, но это не мешало их отношениям. Однако последние годы совместной жизни оказались невыносимыми для Константина. Он ушел от Людмилы Гурченко. Позже он признавался, что их союз разрушила резкость и властность актрисы.

«Видно, исчерпали общение друг с другом. Мы ничего не делили... Я не ушел к другой женщине, ничего подобного. Все эти разговоры — неправда», — рассказывал музыкант после ее смерти.

Сергей Сенин

Людмила Гурченко и кинопродюсер Сергей Сенин познакомились на съемках фильма «Сексказка». Разница в возрасте составляла 25 лет. Вместе они прожили 19 лет — до конца жизни актрисы.

Разрыв с дочерью и гибель внука

Сергей Сенин и дочь Гурченко Мария Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мария — единственная дочь Людмилы Гурченко. Однако за всю жизнь актрисе так и не удалось выстроить с ней теплые, душевные отношения.

Девочка родилась в браке Людмилы с Борисом Андроникашвили. После их развода девочку отправили в Харьков к бабушке. Когда Мария вернулась в Москву, оказалось, что найти общий язык со знаменитой матерью очень сложно. Гурченко, для которой работа всегда стояла на первом месте, тоже не смогла найти подход к дочери.

Мария стала врачом, вышла замуж и родила двоих детей. Однако Гурченко не одобряла ее выбор, и скандалы привели к разводу Маши с мужем. В 1998 году произошла трагедия, которая окончательно разлучила мать и дочь: 16-летний внук Гурченко, Марк, умер от передозировки наркотиков. О смерти самой Людмилы Гурченко ее дочь узнала от журналистов.

«О том, что мамы больше нет, узнала из новостей. Я на нее не обижалась... Я думаю, вне зависимости от наших взаимоотношений, в таких ситуациях любой человек получает свое прощение», — говорила Мария «Комсомольской правде». Она пережила свою мать всего на шесть лет.

Причина смерти Людмилы Гурченко

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года в Москве на 76-м году жизни. За месяц до смерти она поскользнулась у своего дома и сломала шейку бедра. Ей сделали операцию и в начале марта выписали. Однако 30 марта состояние актрисы ухудшилось, бригада скорой помощи не смогла ее реанимировать. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Продолжение после рекламы

Некоторые фильмы, в которых снялась Людмила Гурченко