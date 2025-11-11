Москва закрыла въезд в Россию официальному представителю МИД Японии
Москва ответила на санкции Токио запретом въезда для представителей японских СМИ и дипломатов
Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии, включая официального представителя МИД страны, в ответ на санкции Токио. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Россию для 30 граждан Японии в ответ на санкционные действия Токио. Эти меры являются ответом на продолжающуюся антироссийскую политику японского правительства, связанную со специальной военной операцией», — говорится в сообщении МИДа.
В санкционный список вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты ведущих японских СМИ, включая газеты «Никкэй», «Майнити», «Асахи», телеканалы «Ти-Би-Эс» и «Фудзи ТВ», а также профессора университетов и представители неправительственных организаций. Среди попавших под запрет также оказались редактор японской версии сайта «Укринформ» Такаси Хирано и президент компании Denzai K.K. Коки Уэмура.
Ранее Москва расширила список лиц из Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, — это стало реакцией на 19-й пакет санкций ЕС. Таким образом, Россия продолжает применять зеркальные меры в ответ на ограничительные действия иностранных государств.
