В России рискует появиться ГОСТ по традиционными ценностям

Реклама формирует значительную долю контента, который ежедневно видят миллионы россиян Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новый стандарт отражения традиционных духовно-нравственных ценностей в рекламной индустрии обсудили на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз по итогам заседания. Собрание проходило под председательством гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского.

«Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил внедрение нового стандарта, определяющего, как традиционные духовно-нравственные ценности должны отражаться в рекламной индустрии. Стандарт был подготовлен по поручению президента Владимира Путина и направлен на внедрение традиционных ценностей в рекламную практику», — сообщают «Ведомости».

По словам Алексея Гореславского, реклама формирует значительную долю контента, который ежедневно видят миллионы россиян, поэтому важно определить механизмы внедрения новых принципов на уровне компаний. Сообщается, что большинство участников собрания документ поддержало, хоть по нему и требуются доработки.

Продолжение после рекламы