Баня и молоко с содой: опасные и полезные народные средства при лечении ОРВИ

Осень и зима — период роста простудных заболеваний, в том числе ОРВИ. Для профилактики врачи рекомендуют вакцинироваться, а во время самой болезни обращаться за медицинской помощью и поддерживать свое состояние народными средствами. В беседе URA.RU кардиолог-терапевт Сергей Васильев рассказал о полезных и опасных народных средствах, используемых при ОРВИ.

Что такое ОРВИ и когда им можно заболеть

По словам кардиолога-терапевта Сергея Васильева, ОРВИ — это целый комплекс вирусных заболеваний. Сюда входят аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и коронавирус. Эксперт отметил, что заболеть ОРВИ можно в любое время года и при любой погоде. Однако влажный прохладные погодные условия увеличивают риск заболевания. «На это также влияет снижение иммунитета, осенняя хандра. И в итоге получается осенний всплеск заболевания ОРВИ», — рассказал специалист.

Когда ожидается рост ОРВИ и для кого опасен

«В этом году мы ожидаем в осенне-весенний период всплеск ОРВИ и, в частности, гриппа. Этому способствует общее ослабление иммунитета. Прошлый год был относительно спокойный, а мы всегда после спокойной эпидемиологической ситуации наблюдаем всплеск вирусных заболеваний», — отметил эксперт.

Он добавил, что также уменьшилось количество вакцинированных на фоне спокойной прошлогодней обстановки. По его словам, все эти факторы способствуют быстрому распространению вируса.

По словам врача, вирус ОРВИ может затронуть любого человека, независимо от возраста, пола и телосложения. Однако стоит понимать, что чем слабее иммунитет, тем быстрее будет проходить заражение, тем тяжелее будет переносить заболевание.

Можно ли лечить ОРВИ самостоятельно

По словам кардиолога, на данный момент единственной серьезной профилактикой ОРВИ является вакцинация. Он отметил, что вакцинировать имеет смысл людей с ослабленным иммунитетом, часто болеющих, имеющих серьезные хронические заболевания. Также следует вакцинировать пожилых людей, у которых иммунитет ослаблен в связи с возрастом.

«В большинстве случаев наш иммунитете отработан и наточен природой и сам может справиться с заболеванием. Однако помощь в борьбе с такими заболеваниями организму не помешает, и совсем отказываться от лечения не стоит. При появлении лихорадки, длящейся несколько дней, высокой температуре, крови в мокроте, боли в ушах, нужно обратиться к врачу», — сказал эксперт.

Также он отметил, что некоторые народные средства использовать можно. Однако важно понимать, что они не проходили клинические исследования и не являются доказательной медициной.

Какие народные средства при ОРВИ опасны

Дышать над картошкой

По словам эксперта, дышать над картошкой бессмысленно. Этот метод ушел в прошлое, так как появились современные эффективные ингаляторы. Кроме того, горячий пар может усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений, повышению температуры и раздражению слизистой.

Тепловые процедуры (баня, сауна, парилка)

Посещение бани, сауны или парилки также может ухудшить состояние организма. «Сухой воздух раздражает слизистую, может ухудшить течение заболевания, а горячий пар может усилить эффект повышенной температуры. Поэтому при простуде этот метод использовать категорически нельзя», — рассказал кардиолог-терапевт.

Какие народные средства при ОРВИ можно использовать

Большая доза витамина С

По словам врача, витамин С принимает участие в синтезе иммунитета, в активации клеток, которые борются с инфекцией, и в тонизировании организма. Однако нет клинических данных, что разовая большая доза витамина С помогает в борьбе с простудой.

Употребление имбиря, лимона, чеснока

«Имбирь, мед, чеснок, прополис, красный перец часто рекомендуют для борьбы с простудой. Все эти продукты имеют природные компоненты, которые могут стимулировать иммунитет. Однако доказательной базы, что разовый прием может оказать влияние на иммунную систему нет», — рассказал специалист.

Горячее молоко с содой и медом

По словам Васильева, горячее молоко с содой и медом позволит снизить симптомы заложенности и першения. Однако побороть вирус это народное средство не может. «Здесь играет роль целый ряд факторов. Теплое молоко позволяет смягчить горло, мед устраняет першение, сода снижает закисление слизистых и уменьшает раздражение. Кроме того, питье само по себе снижает интоксикацию», — сообщил специалист.

Горячее питье и укутывание, чтобы «пропотеть»

Эксперт считает, что это средство дает мощный положительный эффект. «Когда человека знобит, этот способ помогает справиться с ознобом, ломотой. Однако лечебного эффекта это не дает», — рассказывает Васильев.

