Politico: у Болгарии скоро кончится нефть из-за санкций против «Лукойла»

Закрытие российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Болгарии оставит страну без топлива к концу года, а в Румынии приведет к росту цен и проблемам с экспортом в Молдову. Об этом заявляют европейские аналитики.

«Закрытие принадлежащего России нефтеперерабатывающего завода в Болгарии поставит страну перед серьезным энергетическим кризисом. НПЗ, обеспечивающий до 80% потребностей страны в топливе, прекратит поставки к концу года», — сказал старший аналитик Центра изучения демократии Мартин Владимиров. Его слова передает Politico.

В Румынии ситуация несколько иная: местный завод покрывает около 20% национального потребления. По словам энергетического аналитика Expert Forum Аны Отилии Нуцу, его закрытие вызовет небольшой рост цен на несколько месяцев, пока страна не найдет альтернативные источники импорта. Однако основной удар, как отмечает эксперт, может прийтись на Молдову, которая зависит от румынского экспорта топлива. Нуцу подчеркнула, что серьезные проблемы Молдовы могут стать «еще одним отличным пиар-ходом для России» в регионе.

