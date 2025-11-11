Москва ввела санкции против Японии, закрыв въезд важным дипломатам: детали происходящего

Москва наказывает Токио за санкционное давление Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ответ на масштабные санкции Японии, затронувшие даже детский лагерь «Артек», Россия закрыла въезд для 30 японских граждан, включая дипломатов и журналистов. Этот шаг стал новым витком в затяжном противостоянии, которое началось еще в 2014 году и охватывает все новые сферы — от оборонных заводов до деятелей науки. Подробности в материале URA.RU.

Кого Москва не пустит в страну?

Российский МИД объявил о своем решении жестко и по существу: 30 граждан Японии теперь находятся в «стоп-листе» на бессрочной основе. Это стало прямым ответом на недружественные шаги Токио. В списке оказались 17 сотрудников СМИ, включая журналистов ведущих газет и телеканалов. Компанию им составили девять профессоров и научных сотрудников, чья деятельность, по мнению Москвы, носит антироссийский характер. Вишенкой на торте стало включение в список официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуры, а также глав нескольких неправительственных организаций, занимающихся правозащитной деятельностью.

Удар по «Артеку» и оборонке: чем Токио разозлил Москву

Последний пакет японских санкций оказался на редкость разноплановым. Токио не ограничился привычными мерами против оборонных предприятий, хотя и они в списке есть: под удар попали Императорский Тульский оружейный завод, Арзамасский машзавод и автозавод «Урал».

Продолжение после рекламы

Детский лагерь стал частью геополитического конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU





Однако на этот раз Япония пошла дальше, внеся в санкционный список такие неожиданные организации, как фонд имени Ахмата Кадырова, знаменитый детский лагерь «Артек» и молодежное «Движение первых». Кроме того, персональные ограничения затронули не только чиновников и военных, но и, например, супругу бизнесмена Бориса Ротенберга Карину. Эти действия, особенно в отношении детских и молодежных организаций, были восприняты в Москве как переход «красных линий» и потребовали заметного ответа.

Санкционная спираль: как разворачивалось противостояние

Нынешний обмен ударами — лишь очередной виток в долгой истории санкционного противостояния, начавшегося еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. С февраля 2022 года этот процесс резко ускорился. На сегодняшний день в японских черных списках числятся около 1000 россиян.