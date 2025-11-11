Москва ввела санкции против Японии, закрыв въезд важным дипломатам: детали происходящего
Москва наказывает Токио за санкционное давление
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ответ на масштабные санкции Японии, затронувшие даже детский лагерь «Артек», Россия закрыла въезд для 30 японских граждан, включая дипломатов и журналистов. Этот шаг стал новым витком в затяжном противостоянии, которое началось еще в 2014 году и охватывает все новые сферы — от оборонных заводов до деятелей науки. Подробности в материале URA.RU.
Кого Москва не пустит в страну?
Российский МИД объявил о своем решении жестко и по существу: 30 граждан Японии теперь находятся в «стоп-листе» на бессрочной основе. Это стало прямым ответом на недружественные шаги Токио. В списке оказались 17 сотрудников СМИ, включая журналистов ведущих газет и телеканалов. Компанию им составили девять профессоров и научных сотрудников, чья деятельность, по мнению Москвы, носит антироссийский характер. Вишенкой на торте стало включение в список официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуры, а также глав нескольких неправительственных организаций, занимающихся правозащитной деятельностью.
Удар по «Артеку» и оборонке: чем Токио разозлил Москву
Последний пакет японских санкций оказался на редкость разноплановым. Токио не ограничился привычными мерами против оборонных предприятий, хотя и они в списке есть: под удар попали Императорский Тульский оружейный завод, Арзамасский машзавод и автозавод «Урал».
Детский лагерь стал частью геополитического конфликта
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Однако на этот раз Япония пошла дальше, внеся в санкционный список такие неожиданные организации, как фонд имени Ахмата Кадырова, знаменитый детский лагерь «Артек» и молодежное «Движение первых». Кроме того, персональные ограничения затронули не только чиновников и военных, но и, например, супругу бизнесмена Бориса Ротенберга Карину. Эти действия, особенно в отношении детских и молодежных организаций, были восприняты в Москве как переход «красных линий» и потребовали заметного ответа.
Санкционная спираль: как разворачивалось противостояние
Нынешний обмен ударами — лишь очередной виток в долгой истории санкционного противостояния, начавшегося еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. С февраля 2022 года этот процесс резко ускорился. На сегодняшний день в японских черных списках числятся около 1000 россиян.
Экономические ограничения носят тотальный характер. Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, присоединилась к потолку цен на нефть и запретила экспорт в РФ более 800 видов товаров: от автомобилей с большим объемом двигателя до полупроводников и станков. Также под запретом импорт российского золота, алмазов и древесины. Фактически, Токио планомерно разрывает экономические и политические связи, а Москва отвечает точечными, но болезненными контрмерами, демонстрируя, что игра в одни ворота не получится.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.