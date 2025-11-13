Егор Митюков состоял в движении БПАН Фото: предоставлено читателем URA.RU

По дороге в Башкирию внезапно скончался 26-летний екатеринбуржец Егор Митюков, известный член регионального автодвижения «Без посадки авто нет» (БПАН). Об этом URA.RU рассказали его друзья.

Митюков умер 5 ноября. Трагедия произошла, когда он вез груз в Башкирию. «Смерть была мгновенной. Сначала была версия, что Егор якобы задохнулся газом в гараже. Но это не так. Его обнаружили мертвым в салоне Газели, тело доставили в Екатеринбург», — сказал первый собеседник агентства.

Егора похоронили 9 ноября. Проститься с ним пришли десятки знакомых. «Его все знали и любили. Он был веселым, никогда не видела, чтобы он грустил», — описала Митюкова другая подруга.

Точная причина смерти еще устанавливается. Близкие считают, что Митюков мог умереть из-за остановки сердца. В сообществе БПАН Егор состоял примерно с 2018 года. «Он был призером наших мероприятий на статичной подвеске с ВАЗ-2112. Егор очень любил возиться с машинами. Он этому всю свою жизнь посвятил. До грузоперевозок работал в автосервисах», — добавила третья собеседница агентства.

Детей у Егора не было. У него осталась девушка. «Егор был простым парнем, который всегда приходил на помощь. Он горел своим делом. Никто никого плохого о нем не говорил. Жалко, что мы больше не встретимся с ним», — заключила знакомая.